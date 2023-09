Rosenqvist pakt pole voor IndyCar-afsluiter, Van Kalmthout op P7

Nadat Alex Palou zich afgelopen weekend in Portland al verzekerde van zijn tweede titel in de hoogste openwielraceklasse van de Verenigde Staten, is het IndyCar-seizoen 2023 dit weekeinde toe aan zijn laatste race. Plaats van handeling is het befaamde circuit Laguna Seca in Monterey, Californië.

Felix Rosenqvist ging met de pole-position voor de Firestone Grand Prix of Monterey aan de haal. De Zweed, die Arrow McLaren komende winter verruilt voor Meyer Shank Racing, topte de tijdenlijst in de Fast Six met een 1.06.6416. Daarmee was hij Scott McLaughlin met een verschil van 0,0097 seconde te snel af. Christian Lundgaard klokte op 0,1062 seconde van Rosenqvist de derde tijd, maar naar eigen zeggen had er meer ingezeten. De Deen maakte in de ronde waarin zijn banden op hun best waren een foutje in de beroemde Corkscrew.

Josef Newgarden en Scott Dixon kwalificeerden zich als respectievelijk vierde en vijfde, voor de kersverse tweevoudig IndyCar-kampioen…