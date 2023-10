Roos van der Aa, ex-vriendin van Max Verstappen

Roos van der Aa, zal je kunnen kennen als beauty influencer.

Ook op Instagram is Roos geen onbekende, op dat social media platform heeft ze meer dan 40.000 volgers. Minder mensen weten dat Roos van der Aa één van de ex-vriendinnen is van onze Max Verstappen.

De prachtige blondine werd meermaals in het appartement van Max Verstappen gespot

. Dat was niet voor niets.

Ze zouden eind 2016 een korte relatie hebben gehad van een aantal maanden.

© Instagram @stylemyday

Beautyblogster

Toen Max en Roos een relatie hadden, was ze is al werkzaam als beautyblogster

. Ze is al meer dan 10 jaar de eigenaar van Style My Day, een blog met tienduizenden bezoekers per maand. Naast haar eigen website is ze ook actief op Facebook, Instagram en Pinterest.

© Instagram @stylemyday

Foto werd razendsnel verwijderd

Roos en Max deelden een foto van hen samen op Instagram. De foto werd razendsnel verwijderd, het is aannemelijk dat niemand mocht…

