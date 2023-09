Ronnie Flex zet zijn vrijstaande villa te koop. Zie foto’s

ZIE HIER DE BEELDEN VAN DE VRIJSTAANDE VILLA VAN RONNIE FLEX

Rapper Ronnie Flex, vader van twee dochters, heeft zijn vrijstaande villa in Capelle aan den IJssel te koop gezet voor een vraagprijs van 798.000 euro. Zelf kocht Ronnie de villa in 2017 voor een bedrag van 530.000 euro en liet er een hypotheek op vestigen van 582.750 euro.

DIT VERDIENT RONNIE FLEX AAN DE VILLA

Wanneer hij zijn optrekje weet te verkopen op de vraagprijs, dan kan de rapper een winst tegemoet zien van ruim 215.000 euro. De koper krijgt een luxe vrijstaande villa met een woonoppervlakte van 166 vierkante meter.

INDELING VILLA

Het aantal kamers bedraagt vijf, waaronder drie slaap- en twee badkamers. Dit alles verdeelt over drie woonlage. Koken kan in de luxe open keuken, voorzien van diverse inbouwapparatuur. Verder is er nog een aparte werk/ studeerkamer.

De tuin is rondom en parkeren kan middels een eigen oprit. Overigens woont Ronnie alleen, want hij en Demi de Boer wonen apart van elkaar…