Ronaldo en Portugal vertonen suprematie in EK-kwalificatie – Voetbal International

Portugal heeft ook zijn achtste EK-kwalificatiewedstrijd in een (ruime) winst omgezet. Maandagavond was Bosnië-Herzegovina in eigen land geen partij voor een ontketende Cristiano Ronaldo en teamgenoten.

Portugal speelde tot dusver een vlekkeloze EK-kwalificatie en was dus al zeker van plaatsing voor het eindtoernooi in Duitsland. Dit hield Ronaldo en zijn landgenoten echter niet tegen in het duel met Bosnië-Herzegovina. De Europees kampioen van 2016 maakte vijf doelpunten voor rust, wederom was superster Ronaldo tweemaal trefzeker.

Dat gold ook voor Portugal tegen Bosnië-Herzegovina, want nog voor rust breidden Bruno Fernandes, João Cancelo en João Félix de marge uit naar vijf doelpunten. Bijzonder genoeg was het in de tweede helft een stuk rustiger, er werd namelijk niet meer gescoord. Onder boegeroep verliet Ronaldo 25 minuten voor het tijd het veld, maar dat was omdat de fans in Zenica hoopten op een hattrick van de topscorer.