Romee Strijd verpest haar modellengezicht: “Dacht dat het een goed idee was”

De Victoria Secret-blondine heeft vandaag een grote misstap begaan. Hartstikke zonde, want een gezichtje dat zoveel poen oplevert is natuurlijk heilig.

Romee Strijd heeft vandaag tijdens een experiment haar million dollar-smoeltje verpest. Komt het topmodel nog wel aan de bak?

‘Dacht dat het een goed idee was’

Romee Strijd mag zometeen gaan schrobben met een staalspons. Ze is namelijk aan de slag gegaan met zelfbruiner en het resultaat is niet om over naar huis te schrijven.

Ze plaatst een foto in haar Instagram Stories. Hierop is te zien is dat ze onder de bruine strepen zit. Ze wilde eigenlijk subtiele schaduwen creĆ«ren om haar gezicht meer definitie te geven, maar dat is niet geslaagd. “Als je denkt dat je gezicht contouren met zelfbruiner een goed idee is…,” schrijft ze erbij.