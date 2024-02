Roma krijgt richting duel met Feyenoord tik van Inter in spektakelstuk – Voetbal International

AS Roma heeft vijf dagen voor het heenduel met Feyenoord in de Europa League zijn eerste nederlaag sinds het ontslag van José Mourinho geleden. Koploper Internazionale was zaterdagavond te sterk in een doelpuntrijk duel. Toch bood de nederlaag ook aanknopingspunten voor de Romeinen, waar Rick Karsdorp en Dean Huijsen in de basis stonden.