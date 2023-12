Rolls-Royce is dit jaar de absolute uitblinker op de Europese beurs

Met een koersverlies van 0,4% is de Britse beurs dit jaar duidelijk de slechtst presterende onder de grotere Europese aandelenmarkten. Toch zijn er naast Besi opmerkelijk genoeg twee Britse aandelen in de top-3 van de brede Stoxx Europe 600 Index terug te vinden. Marks & Spencer is met een koerswinst van ruim 100% de nummer drie achter Besi (+117,5%). Beide volgen echter op gepaste afstand van de absolute nummer één in Europa, Rolls-Royce, die dit jaar een koerswinst van ruim 175% heeft geboekt.



De beleggersdag van eerder deze week gaf het aandeel nog maar eens een impuls. De Britten produceren onder meer motoren en aandrijfsystemen voor vooral de civiele luchtvaart maar ook voor de marine, land- en luchtmacht. Tijdens de…