ROG Swift OLED PG32UCDM binnenkort te koop: 240Hz 4K OLED

De ROG Swift OLED PG32UCDM gaming monitor combineert veel kenmerken waar gamers het water van de in de mond zal lopen – voor een stevige prijs, dat wel.

ASUS brengt als een van de eersten een 32 inch 4K UHD OLED monitor naar de markt: de PG32UCDM is binnenkort te koop en vanaf vandaag te bestellen.

Dit jaar komt een type gaming monitor naar de markt waar veel gamers reikhalzend naar uitkeken. De combinatie van oled als schermtechniek, een hoge verversingssnelheid, 4K ultra hd resolutie en een 32-inch beelddiagonaal, dat is waar het om draait. ASUS lijkt de primeur te hebben, in elk geval met een vlakke oled-monitor, met de ROG Swift OLED PG32UCDM, Daar berichtten we eerder al over, maar vandaag is hij daadwerkelijk te bestellen en binnenkort leverbaar.

ROG Swift OLED PG32UCDM: een wensenlijstje vol

Oled gaming monitoren zijn er inmiddels in vele soorten en maten. Van 27 inch met qhd-resolutie tot 49 inch in superwide, maar ook in 42 en 46 inch op…