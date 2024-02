Roep om Mourinho klinkt op Stamford Bridge, Pochettino zegt sorry – Voetbal International

Chelsea incasseerde tegen Wolves voor het tweede Premier League-duel op rij vier doelpunten, nadat het afgelopen woensdag al met 4-1 onderuit ging op Anfield. In november gebeurde dat ook al tegen achtereenvolgens Manchester City (4-4) en Newcastle United (1-4). Tekenend is dat dit The Blues voor dit seizoen voor het laatst overkwam in 1989. Zoals ook de huidige elfde plaats en de twaalfde plek van vorig seizoen niet stroken met de status die Chelsea de laatste twee decennia had.