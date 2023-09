Rodri spreekt zorgen uit over koopwoede Saudi-Arabië en roept FIFA en UEFA op tot actie

Manchester City-middenvelder Rodri (27) ziet in de opkomst van Saudi-Arabië op de transfermarkt een alarmerende ontwikkeling. De maker van de enige treffer in de Champions League-finale van afgelopen seizoen roept de UEFA en de FIFA dan ook op om met maatregelen te komen.

Donderdag sloot de transfermarkt in het steenrijke Saudi-Arabië, dat er deze zomer in slaagde om in navolging van Cristiano Ronaldo ook spelers als Neymar, Karim Benzema en N’Golo Kanté te verleiden met torenhoge transfersommen én salarissen. De NOS becijfert een dag na het verstrijken van de deadline dat de Saudische clubs een bedrag van 956 miljoen euro uitgaven, al ligt dat volgens de omroep vermoedelijk hoger omdat een aantal bedragen nog niet bekend is gemaakt. Daarmee is de Saudi Pro League na de Engelse Premier League (waar 2,8 miljard euro werd uitgegeven) de op één na biggest spender op het internationale transferpodium.



In de personen van Aymeric Laporte…