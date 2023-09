Rode Duivel lonkt naar rentree op Sclessin – Voetbal International

Het is niet uitgesloten dat Axel Witsel vanaf volgend seizoen weer is te bewonderen op Sclessin. De 34-jarige middenvelder van Atlético Madrid heeft zich uitgesproken over een mogelijke terugkeer bij Standard Luik.

Witsel maakte deel uit van de jeugdopleiding van de club en maakte in het seizoen 2006/07 zijn debuut voor Standard, dat hij vijf jaar en twee landstitels later verruilde voor Benfica. Zijn carrière leidde hem vervolgens via Zenit Sint-Petersburg, Tianjin Quanjian en Borussia Dortmund naar Atlético Madrid. Is Witsel bezig aan zijn laatste seizoen op de buitenlandse velden?