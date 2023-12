Rockstar publiceert eerste GTA VI trailer na lekken

In september van 2013, inmiddels tien jaar geleden, bracht Rockstar Games GTA V uit. Niet het vijfde, maar het zevende deel uit de lang lopende Grand Theft Auto reeks. Het spel werd een ongekende hit. De kritieken waren lovend, de spelersaantallen ongekend. De online multiplayer variant van het spel zorgde voor een niet aflatende geldstroom die inmiddels meerdere miljarden telt.

GTA V is voorlopig de laatste release in de serie. Al jaren gaan de geruchten rond, toch is er tot voor kort niets gematerialiseerd. Tien jaar is erg lang, tussen GTA IV en V zat “maar” 5 jaar. Nu is er eindelijk een eind gekomen aan de droogte. Nadat de trailer in eerste instantie was gelekt heeft Rockstar Games de trailer nu op YouTube gezet. De trailer bevestigd wat we eigenlijk al lang wisten: we gaan terug naar het strand, terug naar Vice City!

Na tien jaar geruchten en speculatie eindelijk een trailer

Het heeft even mogen duren, maar eindelijk licht Rockstar een tipje van GTA…