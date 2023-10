Rockstar Games breidt GTA+-abonnement uit 

Het GTA+-abonnement van Rockstar Games is uitgebreid en biedt nu toegang tot een groot aantal klassieke games. Voor slechts zes euro per maand krijgen gebruikers nu toegang tot geremasterde Definitive Edition-versies. In dit artikel lees je meer over welke versies dit betreft en wat het abonnement allemaal te bieden heeft.

Wat is een GTA+-abonnement?

Met een GTA+-abonnement krijgt de speler extra functies voor GTA Online. Hieronder vallen onder andere gratis auto’s en het aanschaffen van extra auto’s. Ook krijgt de speler toegang tot verschillende kledingstukken en extra $500.000 in-game-geld. Het abonnement biedt nog veel meer voordelen. Dit abonnement is toegankelijk als je beschikt met een PlayStation 5 of Xbox Series.

Bekijk in de video hieronder alle voordelen voor GTA+ leden.

GTA’s tijdelijke genot

Als je een abonnement hebt op GTA+ krijg je toegang tot geremasterde Definitive…