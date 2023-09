Robinhood koopt de aandelen van Sam Bankman-Fried terug ter waarde van $600 miljoen

Robinhood kocht donderdag de aandelen ter waarde van $606 miljoen terug die ooit in handen waren van FTX-oprichter Sam Bankman-Fried. De rechtbank keurde dit eerder deze week goed.

Aandelen zijn vrijgegeven

De aandelen hadden een geschatte waarde van 450 miljoen dollar toen ze in januari door het Amerikaanse Ministerie van Justitie (DOJ) in beslag werden genomen. Dit gebeurde slechts een maand nadat Sam Bankman-Fried, de oprichter van de crypto-exchange FTX, was gearresteerd en beschuldigd van misdrijven die verband hielden met de ondergang van FTX afgelopen november. Bankman-Fried heeft zijn onschuld bepleit en wacht nu op zijn proces, dat in oktober gepland staat.

In een juridische indiening die Robinhood afgelopen donderdag heeft ingediend, gaf het bedrijf aan zijn kasreserves te hebben aangewend om de in beslag genomen aandelen van Bankman-Fried terug te…