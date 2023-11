Robert ten Brink trekt stekker uit All You Need Is Love Kerstspecial-onderdeel

In de tijd dat een groot deel van Nederland juist zo hunkert naar verbroedering lijkt hét tv-programma voor de gezellige feestdagen uit elkaar te vallen. Robert ten Brink laat weten dat All You Need Is Love zoals we het al jaren kennen niet meer in de oude vorm terugkomt. Het studiogedeelte – dat ooit vanwege corona werd afgeschaft – is namelijk ten dode opgeschreven.

Sneeuw, heel veel sneeuw

Robert ten Brink heeft dit gedeeld in een gesprek met RTL Boulevard: “We gaan natuurlijk naar een besneeuwd buitenland, we gaan mensen midden in de nacht uit hun bed halen, we gaan heel veel families blij maken, denk ik, uit verre landen die we gaan proberen te herenigen”, zegt Robert ten Brink. En ze zijn al druk bezig met de voorbereidingen.

Ouderwets

Op de vraag waarom er afscheid is genomen van het studiogedeelte antwoord Ten Brink: “Ik moet je zeggen, het is anders, maar het is ook wel lekker. Want je hebt allerlei mooie situaties in het land. Amsterdam,…