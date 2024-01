Rob Kamphues vast in Ecuador: ‘Help ons!’

Rob Kamphues zit vast in Ecuador, waar de noodtoestand is afgekondigd nadat een drugscrimineel uit de gevangenis is ontsnapt. De presentator vroeg op X de KLM om hulp vanaf de luchthaven van Guayaquil.

“Leuke vakantie, lastig slot. Buiten schieten ze op elkaar, vliegtuigen vliegen niet en wij…. wachten”, schrijft Kamphues op Instagram. De presentator is inmiddels geholpen door de KLM. “Hiep hiep hoera voor @KLM. We zitten hoog en droog en hopelijk morgen naar huis.”

President Daniel Noboa kondigde maandag de noodtoestand af na de ontsnapping van drugscrimineel Fito. Na de ontsnapping brak er op verschillende plekken onrust uit. Zo werden politieagenten op meerdere plekken in Ecuador ontvoerd en werden aanslagen gepleegd.

