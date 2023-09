RNDR Presteert Wisselvallig, Traders Kiezen Voor Deze Presale

Afbeelding door Gerd Altmann / Pixabay

The Render Token (RNDR) was afgelopen week niet in staat om door zijn weerstand zone tussen de $1,482 en $1,503 te breken. Er ontstond een opwaartse beweging nadat de koers van RNDR in staat was om zijn 20-daagse EMA voorbij te stijgen met een stijging van 6,22%.

RNDR was echter niet in staat om zijn opwaartse momentum vast te houden en begon al snel weer te dalen. Dit was een teken dat er mogelijk geconsolideerd moet worden voordat de koers weer omhoog kan kijken.

Render Koers Verwachting en Technische Analyse

Bron: TradingView / RNDRUSDT

Als er gekeken wordt naar de technische indicatoren bevindt de 20-daagse EMA zich op $1,440, de 50-daagse EMA zich op $1,658 en de 100-daagse MA zich op $1,690.

De RSI van RNDR is minimaal toegenomen van 48,33 naar 48,94 en bevindt zich hiermee op neutraal terrein.

Het MACD histogram is licht gestegen van 0,020 naar 0,022…