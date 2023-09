RLB Stijgt Maar Verliest Terrein Aan Nieuwe Crypto BTCBSC

X / Rollbitcom

Het grote GameFi project Rollbit (RLB) heeft mooie doorbraak successen behaald in de recente maanden en is met +2,600% gestegen sinds de lancering. Nu echter een sterke retracering onderweg is, stellen investeerders zichzelf de vraag of Rollbit onderweg naar nul is.

Dit komt te midden van sterke fundamenten voor het gok ecosysteem die vanochtend veel besproken werd na de aankondiging van een nieuwe samenwerking met de laatste Scudetto winnaars SSC Napoli.

De grote samenwerking is veelzeggend, vooral met de Serie A deal als getuige van Rollbit’s grote rendement van de afgelopen maand.

RLB Koers Analyse: Gaat Rollbit Coin naar De Nul?

Na afloop van de grote aankondiging wordt Rollbit coin op het moment van schrijven getrade tegen een marktprijs van $0,16 (dit staat gelijk aan een 24-uurse stijging van 2,5%).

Koers acties blijven laag in het trading kanaal. Hierdoor vindt er een…