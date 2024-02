RKC verslaat ploeg in vorm NEC met dank aan Kramer-vervanger David Min

RKC Waalwijk heeft vrijdagavond drie belangrijke punten gepakt in de strijd tegen degradatie. De ploeg van trainer Henk Fraser was met 2-0 te sterk voor de ploeg die de afgelopen tijd in bloedvorm verkeerde: NEC. , die mocht spelen vanwege blessures van zowel Mats Seuntjens als Michiel Kramer, tekende voor rust voor beide RKC-treffers.

Het eerste wapenfeit in de eerste helft leverde direct de openingstreffer op voor de thuisploeg. Aaron Meijers sneed een vrije trap uitstekend aan en Min kon de bal eenvoudig binnenlopen van dichtbij. NEC was geen schim van de ploeg die het de laatste weken was en die afgelopen week nog de halve finale van het bekertoernooi bereikte. Het zat de Nijmegenaren in de eerste helft ook niet bepaald mee toen RKC een strafschop kreeg. Min werd door Philippe Sandler onderuit getikt in het zestienmetergebied en de VAR riep Jeroen Manschot naar het scherm. Dario van den Buijs legde vanaf elf meter aan en Jasper Cillessen had een uitstekende redding in huis. Het…

