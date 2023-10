Ripple’s XRP Stijgt Na Nog Een Juridische Overwinning Tegen de SEC en Bitcoin Klaar voor Grote Beweging ~ Crypto-Gids

Het is zaterdagochtend 7 oktober 2023, en we hebben nieuws uit de wereld van crypto om met jullie te delen. Allereerst duiken we in het recente succes van Ripple’s XRP in hun juridische strijd tegen de SEC. Vervolgens werpen we een blik op Bitcoin en de mogelijke grote beweging die in de komende weken op ons afkomt. Laten we beginnen!

Ripple’s XRP Prijst stijgt naar $10 Na Nog Een Overwinning Tegen de SEC

De U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) heeft opnieuw een juridische nederlaag geleden in haar rechtszaak tegen Ripple Labs, het bedrijf achter XRP, de op vijf na grootste cryptocurrency qua marktkapitalisatie ($27.847.185.251), volgens CoinMarketCap gegevens.

In juli van dit jaar oordeelde rechter Analisa Torres van de U.S. District Court dat de verkoop van XRP niet noodzakelijk een aanbieding van niet-geregistreerde effecten door Ripple Labs inhield, zoals de SEC beweerde in haar oorspronkelijke rechtszaak.

Deze recente juridische tegenslag leidde tot een prijsstijging…