Ripple (XRP) maakt comeback: Groei in gebruikers signaleert toenemend vertrouwen

Hoewel Ripple (XRP) recentelijk een aanzienlijke daling ervoer, zijn er tekenen van een geleidelijke ommekeer. Volgens gegevens van blockchain-analysebedrijf Santiment, neemt het aantal gebruikers en investeerders in het XRP-ecosysteem namelijk toe, een trend die wordt onderstreept door de stijging in het aantal wallets met een saldo boven nul.

Sinds januari 2023 is het aantal XRP-wallets met meer dan nul saldo met 26% gestegen, wat het totaal op bijna 5 miljoen brengt. Deze ontwikkeling duidt op een aanzienlijke toename in de adoptie van XRP, wat blijk geeft van een groeiend vertrouwen en belangstelling in de munt en haar netwerk. Op de langere termijn kan deze toename in het aantal actieve wallets leiden tot een verhoogde handelsactiviteit en verbeterde marktliquiditeit.

XRP vergeleken met concurrenten

Naast XRP signaleert Santiment ook een toename in de adoptie van andere grote cryptocurrencies, waaronder Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) en Cardano (ADA). Het aantal…