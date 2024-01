Ripple op zoek naar ETF manager: Wordt er binnenkort een XRP ETF gelanceerd?

XRP heeft sinds november 2023, toen het een lokale piek van $0,72 bereikte, een dalende trend doorgemaakt, waarbij de waarde is gedaald tot $0,53. Desondanks toont het bedrijf achter XRP ambitie en veerkracht, met name in hun streven naar het lanceren van een XRP Spot Exchange-Traded Fund (ETF).

Dit streven wordt weerspiegeld in de recente vacature voor een senior manager, een rol die cruciaal zal zijn voor de realisatie van dit project.

Gezocht: Senior manager voor beheer van XRP ETF en DeFi initiatieven

Ripple Labs zoekt een Senior Manager voor Business Development met expertise in institutionele gedecentraliseerde financiĆ«n (DeFi). De voorkeur gaat uit naar kandidaten uit het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Het bedrijf, bekend om zijn betalingsoplossingen, streeft naar het stimuleren van wereldwijde financiĆ«le gelijkheid en groei. De geschikte kandidaat zal intensief samenwerken met de marketing- en handelsteams om nieuwe partnerships en zakelijke…