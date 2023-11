Ripple lanceert AMM: Zal XRP veranderen in een stablecoin?

Ripple staat op het punt om een nieuwe functie te introduceren in de XRP Ledger (XRPL), namelijk de integratie van een Automated Market Maker (AMM). David Schwartz, de Chief Technology Officer van Ripple, ziet deze update als een belangrijke mijlpaal voor het ecosysteem. Crypto-influencer Digital PerspectivesPermaBull erkent dat deze aanpassingen veel potentieel hebben, maar wijst ook op een belangrijk aandachtspunt.

Wordt XRP een stablecoin?

De introductie van een Automated Market Maker (AMM) in de XRP Ledger roept vragen op bij de crypto-influencer Digital Perspectives. Hij speculeert of XRP door deze ontwikkeling zou kunnen veranderen in een stablecoin. AMM’s zijn mechanismen die automatische prijsbepaling en liquiditeitsvoorziening in gedecentraliseerde omgevingen mogelijk maken, cruciaal voor de efficiëntie van gedecentraliseerde exchanges. Er bestaat bezorgdheid dat de integratie van AMM’s in de XRP Ledger de werking van XRP zou kunnen wijzigen. AMM’s kunnen…