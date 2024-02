Ripple gaat samenwerken met Silicon Valley bedrijf

Ripple werkt hard aan het vormen van nieuwe partnerschappen. Ze hebben onlangs een samenwerkings overeenkomst gesloten met Zoniqx om multi-asset tokenisatie op de XRPL te faciliteren.

Zoniqx, een in Silicon Valley gevestigd bedrijf, is expert in het bieden van tokenisatieoplossingen voor activa. Dit proces maakt het mogelijk om fysieke activa in een digitale vorm te vertegenwoordigen en te verhandelen op de blockchain.

Door deze samenwerking met Zoniqx gaat Ripple hun technologie gebruiken om twee slimme systemen, genaamd TPaaS en TALM, te integreren in hun blockchain. Dit maakt het mogelijk om echte dingen zoals huizen, schilderijen of andere waardevolle spullen te ‘tokeniseren’. Zo kun je deze dingen makkelijk en veilig digitaal verhandelen op Ripple’s blockchain.

Tokenisatie van Real World Assets: Een digitale revolutie

De tokenisatie van Real World Assets (RWA’s) verwijst naar het proces waarbij fysieke of niet-digitale activa, zoals onroerend goed,…