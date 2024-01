Ripple dient officieel antwoord in op SEC moties in lopende rechtszaak

Een tijd terug berichtten we jullie erover dat de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) een motie had ingediend tegen Ripple. Daarin eiste ze documenten met financiële verklaringen over de jaren 2022 en 2023. middels gereageerd met een officieel tegenverzoek, waarbij ze aangeven dat er “aanzienlijke feitelijke onjuistheden” in de aantijgingen van de SEC zitten.

De SEC verlangt deze documenten om te bepalen of en in welke mate Ripple XRP heeft verkocht aan partijen buiten hun eigen werknemers om. Daarnaast wil de SEC ook inzicht in de opbrengsten van de institutionele verkoop van XRP sinds het begin van de rechtszaak. Volgens de SEC is deze informatie essentieel om een mogelijke boete te kunnen vaststellen.

Ripple heeft bezwaar gemaakt tegen de nauwkeurigheid van de beweringen van de SEC in hun recente documenten. Ze benadrukken met name de wijze waarop de SEC hun verzet tegen het overhandigen van bepaalde contracten sinds het indienen van de klacht heeft…