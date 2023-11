Ripple CEO vol vertrouwen: ‘SEC maakt geen kans meer in rechtszaak’

Tijdens de DC Tech Week conferentie heeft Brad Garlinghouse, CEO van Ripple, zich uitgelaten over de langlopende rechtszaak tegen de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC). Hij stelt dat Ripple in de belangrijkste aspecten van de zaak de overhand heeft gehad tegen de SEC.

Ripple staat er goed voor

De afronding van de rechtszaak is echter nog niet zeker. Het zal afhangen van de beslissing van de SEC om al dan niet in beroep te gaan. CEO Brad Garlinghouse van Ripple is er echter van overtuigd dat als de SEC besluit het proces voort te zetten, ze waarschijnlijk verdere juridische tegenslagen zullen ervaren. Dit zou kunnen leiden tot een verdere uitvergroting van de eerdere verliezen van de SEC en meer nadruk leggen op hun tekortkomingen in de zaak.

Ripple is bereid om, indien nodig, de strijd tot het einde te voeren. Garlinghouse benadrukt dat ze zelfs bereid zijn om de zaak voor het Amerikaanse Hooggerechtshof te brengen, de hoogste rechterlijke instantie in…