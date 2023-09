Ripple annuleert plan om Fortress Trust te kopen

Enkele weken geleden maakte Ripple, het bedrijf achter de bekende XRP-token, bekend dat het grootse plannen had om Fortress Trust over te nemen. Deze aangekondigde overname leek een strategische zet, gericht op het verkrijgen van de waardevolle Nevada Trust-licentie. Echter, in een verrassende wending, kondigde Brad Garlinghouse, de CEO van Ripple, recentelijk aan dat de geplande overname van Fortress Trust toch niet zal plaatsvinden.

Brad Garlinghouse deed deze onthulling via het sociale mediaplatform X (voorheen Twitter). Hij verklaarde: “Een paar weken geleden hebben we een intentieverklaring getekend om Fortress Trust over te nemen. We hebben echter besloten om niet door te gaan met een directe overname, hoewel Ripple wel een investeerder zal blijven.”

Reden is nog niet duidelijk

De exacte reden waarom Ripple heeft besloten de overname stop te zetten, blijft vooralsnog onbekend. Garlinghouse heeft echter wel benadrukt dat het bedrijf Fortress zal blijven…