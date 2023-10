Ripple advocaat heeft kritiek op handelen SEC

Na Ripple’s derde overwinning tegen de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), uitte de bekende XRP-advocaat John Deaton stevige kritiek op de SEC in verband met een andere zaak. Deze zaak betrof een kleiner cryptobedrijf, LBRY.

Wat is LBRY?

LBRY is een bedrijf dat een gedecentraliseerd, open-source protocol heeft ontwikkeld. Dit protocol stelt gebruikers in staat om content, zoals video’s, muziek, en andere bestanden, te publiceren en te distribueren via een gedecentraliseerd netwerk. LBRY heeft als doel om de distributie van content te democratiseren en censuur te verminderen door het creëren van een platform waar creators hun werk direct kunnen delen met consumenten, zonder tussenkomst van traditionele centrale platforms zoals YouTube of andere streamingdiensten.

Kritiek van Deaton

Advocaat Deaton stelt dat de SEC zich onterecht heeft…