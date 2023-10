Rio Tinto | IJzererts houdt goed stand

Op kwartaalbasis rapporteert Rio Tinto enkel over de productie van de verschillende grondstoffen waar de groep actief in is. Financiële resultaten worden slechts elk halfjaar gepubliceerd. De markt keek met name uit naar de cijfers en de vooruitzichten over ijzererts want die grondstof staat in voor meer dan 70% van de bedrijfswinst (ebitda) van Rio Tinto. Met een exportvolume van 83,9 miljoen ton, 1,2% meer dan een jaar eerder, stelde de groep niet teleur. Het exportcijfer voor het volledige jaar zal aan de bovenkant van de eerder afgegeven prognose van 320 tot 335 miljoen ton uitkomen door een hogere bijdrage van de nieuwe mijn Gudai Darri in Australië. Voor 2024 verwacht Rio…