Ring Battery Video Doorbell Pro combineert radar met accu

Ring Battery Video Doorbell Pro

De Ring Battery Video Doorbell Pro combineert de Pro features met werking op een ingebouwde accu.

Wat ooit begon als een simpele videodeurbel, is inmiddels uitgegroeid tot een groot assortiment. Bij Ring – onderdeel van Amazon – kan je in tal van prijsklassen videodeurbellen vinden. Het nieuwste model is de Ring Battery Video Doorbell Pro. Die naam geeft feitelijk al aan waar het om gaat. Een videodeurbel met de luxe eigenschappen van de Pro-serie, in combinatie met werking op een accu. Daardoor is een aparte stroomvoorziening niet nodig.

Ring Battery Video Doorbell Pro: met radar en accu

Kenmerkend aan de Pro-modellen van Ring is de radarsensor. Eenvoudiger videodeurbellen gebruiken de camera om beweging te detecteren. Met een radar is de detectiezone veel preciezer instelbaar, en voorkom je ‘nutteloze’ meldingen over willekeurige voorbijgangers, dieren of auto’s. Die radar is ook het verschil met de al bestaande…