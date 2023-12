Rillende Jutta Leerdam laat zich van álle kanten zien in strak pakje

Jutta Leerdam heeft weer een nieuwe video gemaakt, waar je haar van alle kanten kan bewonderen. En dat is toch een partij fijn!

De schaatsster verovert nogal snel de harten van haar volgers met haar mooie foto’s en video’s. En ook deze post is geen uitzondering. Jutta weet met haar video iedereen op te warmen in dit koude weer.

Jutta Leerdam laat zien wat ze kan op het ijs

Ín haar strakke schaatspakje laat Jutta Leerdam het beste van zichzelf zien. En dat doet ze wel op het koude ijs. Daardoor kan je de schaatsster een klein beetje zien rillen in de video. Maar dat maakt het niet minder leuk om naar haar te kijken. Jutta Leerdam laat even zien waar ze van gemaakt is in het onderstaande filmpje. En als fan van de blondine moet je dat simpelweg gezien hebben. Dan is je dag namelijk meteen goed.

Waarom vinden mensen Jutta Leerdam zo fijn om te zien?

Jutta Leerdam’s Instagram is onbetwistbaar de beste…