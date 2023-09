Rik Elfrink komt met update rond slagvaardig PSV en verwacht nog hectiek in Eindhoven

Rik Elfrink verwacht dat het nog drukke dagen gaan worden bij PSV. De clubwatcher van het Eindhovens Dagblad denkt dat er nog twee spelers worden gepresenteerd in het Philips Stadion. Ook een uitgaande transfer is zeker niet uitgesloten voor de club van trainer Peter Bosz.

Elfrink komt dinsdagavond via X, het voormalige Twitter, met een kleine update over PSV. Zoals eerder al door meerdere media werd gemeld is de rentree van Hirving Lozano nabij. Elfrink meldt zelfs dat er bij PSV niet wordt uitgesloten dat de Mexicaan woensdag al door de medische keuring gaat bij PSV. Zijn komst wordt gelinkt aan een grote uitgaande transfer.



Artikel gaat verder onder video



Er zijn op dit moment twee PSV’ers waar behoorlijk aan wordt getrokken. Johan Bakayoko en Ibrahim SangarĂ© worden nog altidj begeerd vanuit onder meer de Premier League. Elfrink denkt dat er naast Lozano nog een nieuweling gaat komen. De afgelopen dagen werd PSV in verband gebracht met Jarrad Branthwaite. Hij werd vorig…

Lees verder bij www.fcupdate.nl