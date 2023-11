Rijke beleggers springen massaal op Bitcoin en crypto

Institutionele beleggers, de rijkste investeerders van de markt, springen volgens het laatste rapport van CoinShares massaal op Bitcoin en crypto. Afgelopen week zagen crypto-producten voor institutionele beleggers namelijk de grootste instroom in twee jaar tijd.

Bullish signaal voor Bitcoin

Dat is een signaal voor Bitcoin en crypto dat we enkel en alleen als bullish kunnen interpreteren. Het lijkt erop dat institutionele beleggers zich met hun gigantische kapitalen voorbereiden op de komst van de Spot Bitcoin ETF in de Verenigde Staten en natuurlijk de volgende halving van Bitcoin, die voor april 2024 op de planning staat.

In het laatste rapport van CoinShares kunnen we zien dat institutionele beleggers voor de negende week op rij meer geld in de markt stopten, dan dat ze eruithaalden.

Dat is een positief signaal.

“Beleggingsproducten voor institutionele beleggers zagen afgelopen week een instroom van 346 miljoen dollar, de grootste instroom in deze reeks van…