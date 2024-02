Rijkdom Helene Hendriks knalt omhoog!

Haar carriere legt Helene zeker geen windeieren. Dat bewijzen de cijfers..

TELEVIZIERRING

De carriere van Helene Hendriks gaat als een speer. Niet voor niets won ze vorig jaar de Televizier- Ring als beste presentator en trok ze meer dan 1 miljoen kijkers met het programma Oranje Zomer.

En iedere vrijdagavond schuift ze aan bij de heren van Vandaag Inside. Helene zal zeker de komende jaren een serieuze concurrent worden van Linda de Mol. Maar worden de successen ook omgezet in een vette bankrekening?

BEDRIJVEN HELENE HENDRIKS

Bekendeburen dook eens in de boeken. Helene is eigenaar van twee bedrijven die beiden zijn gevestigd op haar priveadres in het Brabantse plaatsje Bavel. Het ene bedrijf heet Helene Sport B.V. en de andere heet Nummer 11 Beheer B.V.

Het eerste bedrijf heeft Helene opgericht in 2021 met als activiteit: de produktie van tv programma’s alsmede het bedenken van programma’s voor radio, televisie en het internet, online content…