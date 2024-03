Rico Verhoeven verschijnt met blauw oog, flink aangepakt door zijn vriendin

Rico Verhoeven spendeerde afgelopen weekend op de bowlingbaan, want ‘sunday funday, especially for daddy!’ Althans, zo luiden zijn woorden (met internationale allure) in een video die hij op Instagram plaatst. Daarin zie je de bijna twee meter lange vechtmachine een balletje gooien. Best een aardige worp, maar wat zijn volgers vooral opvalt is zijn blauwgeslagen oog. “Ruzie met het vrouwtje?”

De laatste knokpartij van Rico vond afgelopen november plaats tegen Tariq Osaro, waarbij hij zo goed als ongehavend uit de ring kwam. Pas op 9 maart mag de reus zijn handschoenen weer aantrekken voor de Grand Prix van Glory. De beste man heeft dus best een tijd rust gehad, maar zijn oog is alsnog bont en blauw. Hoe dat zo?

Verwonding

In de reacties vragen fans zich af waarom Ricardo een beurse knikker heeft. In zijn laatste post (voor de beruchte bowlingvideo) had hij namelijk nog een onbeschadigd snoetje. Dat was te zien op…