Rico Verhoeven spreekt zich uit: ‘Mijn hart doet pijn’

Glory’s zwaargewichtkampioen Rico Verhoeven vind het hoog tijd om zich, net als Kelly Piquet, uit te spreken tegen de onwerkelijke situatie waarin Gaza zich momenteel bevind.

‘Hartverscheurende situatie in Gaza’

De kickbokser schreef op Instagram een emotioneel betoog dat hem door veel volgers in dank werd afgenomen. Rico: “Mijn hart doet pijn en eerlijk gezegd vervult het me met woede als ik denk aan de hartverscheurende situatie in Gaza. Het is zo frustrerend om de dubbele standaarden te lezen en te horen die alleen maar meer ongeloof en woede over de hele wereld aanwakkeren. De onschuldige mensen lijden het meest in deze oorlog.”

Begrijpen wat er aan de hand is

De kampioen vervolgt: “In tijden als deze kan ik niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om een open hart te houden en echt te proberen te begrijpen wat er aan de hand is voordat we ons uitspreken. Laten we samenkomen en werken aan een betere toekomst, waar mededogen en…