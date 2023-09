Rico Verhoeven schokt buurt met vulgair standbeeld in tuin: “Was dat detail echt nodig?”

Rico Verhoeven, de wereldberoemde kickbokser, heeft zijn buurt verbaasd laten opkijken door een onverwachte en vulgaire toevoeging aan zijn tuin. De vraag die nu rondzingt: was deze toevoeging werkelijk noodzakelijk?

De blauwe beer bij het grote huis van Rico Verhoeven

In de weelderige tuin van kickbokskampioen Rico Verhoeven prijkt een opvallende en eigenaardige gast. Het gaat hier om een felblauw beeld van een beer met een onverwachte toevoeging die menig voorbijganger doet fronsen. Dit kunstwerk, gemaakt door de kunstenaar Joseph Klibansky, roept herinneringen op aan de iconische beer uit de film Ted. Maar wat drijft Rico Verhoeven, bekend om zijn kracht en vastberadenheid, om zo’n onconventioneel kunstwerk in zijn tuin te plaatsen? Ook Rico’s volgers verbazen zich over deze ongebruikelijke verschijning. De achterburen kunnen echter slikken bij het provocerende detail. Het is met zo’n beeld een wonder dat de buren van Rico Verhoeven nog niet geklaagd hebben bij de…