Rico Verhoeven onthult zijn schokkende gewicht in indrukwekkende video

Het is jarenlang een klein beetje een beroepsgeheim geweest, maar nu onthult Rico Verhoeven in zijn nieuwe video voor het eerst zijn gewicht.

Rico Verhoeven onthult zijn echte gewicht

Het zwaargewicht kickboksen is eigenlijk helemaal niet zo zwaar. Dat blijkt maar weer uit een nieuwe video die hij met de wereld deelt op zijn Instagram. Rico is weer eens bezig met trainen en dat doet hij deze keer met een hele groep mensen. En samen moeten ze de hele tijd heen en weer rennen. ‘125 kilo speed machine’ noemt de kickbokser zichzelf. Daarmee lijkt hij eindelijk zijn gewicht vrij te geven. En dat doet de wenkbrauwen een beetje optrekken. Want is Rico Verhoeven echt 125 kilo. Natuurlijk is dat voornamelijk gewicht aan spieren. De volhardende sporter heeft jaren gewerkt om zijn lichaam in deze topconditie te krijgen. En dat heeft er voor gezorgd dat hij er ontzettend goed uit ziet, maar dat hij wel meer is gaan wegen. Maar gelukkig zegt gewicht helemaal niks, want Rico is nog snel…