Rico Verhoeven onder vuur voor onderdrukken vriendin: ‘Laat haar d’r eigen keuzes maken!’

Rico Verhoeven (34) hangt tegenwoordig meer de half doorbakken clown uit dan de vechtersbaas. Ook nu probeert hij zijn volgers op Instagram weer te entertainen met een dwaze video. Helaas gaat dit ten koste van zijn vriendin, en dat valt niet bij iedereen in goede aarde.

Lingeriesetje

In de video staat Rico naast zijn vriendin Naomy bij de kledingkast. Zij houdt zichzelf een lingeriesetje voor, dat ze vermoedelijk van plan is om aan te trekken. Verhoeven denkt daar anders over. Die gritst snel een joggingbroek en slobbertrui voor zijn dushi uit de kast. Je knippert ‘n keer met je ogen en Naomy is opeens volledig bedekt.

Veel volgers kunnen er wel om lachen. Ene Roy schrijft: “Rico denkt: dit is alleen voor mijn ogen bestemd!” Waarop de vechtjas reageert: “100%” Iemand anders moedigt het gedrag van Verhoeven ook aan: “Een echte man houdt zijn vrouw voor zichzelf.”

Control freak

Maar de grap slaat totaal niet aan bij een vrouwenrechtenactivist in…