Rico Verhoeven nog steeds zichtbaar beschadigd na keiharde stoot van Jamal Ben Saddik

Rico Verhoeven is zich aan het opmaken voor een zware titelstrijd tegen de 28-jarige Zwollenaar Tariq Osaro, op 4 november in het Gelredome in Arnhem. Gisteren was de persconferentie, waarbij duidelijk werd dat de kampioen wel hersteld is van zijn knieblessure, maar het aandenken aan zijn partij met Ben Saddik nog zichtbaar is.

Bekijk de beelden hieronder:

Last van stoten

Onder de video die kickboksorganisatie Glory op Instagram plaatste valt het veel vechtfans op dat het litteken onder het oog van Rico duidelijk zichtbaar is. “Rico heeft nog steeds last van die stoten van Jamal,” klinkt het. “De hechtingen van Jamal’s gevecht zijn nog duidelijk zichtbaar”, merkt iemand anders weer op. Uiteraard is dit niet vreemd, het gezicht van Verhoeven lag immers flink open na een paar ronden oorlog in de ring.

ScreensaverÂ

Osaro laat in de persco weten dat hij sinds 23 augustus de kampioensriem, die op 4 november op het spel staat, als achtergrond op zijn…