Rico Verhoeven laat volgers enorm schrikken met doorschijnend shirtje: “Val je nog wel op vrouwen?”

Rico Verhoeven heeft zijn iedereen enorm laten schrikken met zijn nieuwe Instagram post. Zijn volgers beginnen te twijfelen: valt Rico nog wel op vrouwen?

Rico Verhoeven laat zichzelf even helemaal van een andere kant zien. Op zijn Instagram deelt hij een onverwachtse foto. De zwart-wit foto lijkt voor een specifieke fotoshoot gemaakt te zijn. Hier is echter nog niks over bekend. Zelf laat Rico bij de foto weten dat hij ook vindt dat het shirt de ‘gladheid’ van de foto verpest. Hij draagt namelijk een visnet-shirt. Dát is men duidelijk niet gewend van alfa-man Rico Verhoeven!

Rico Verhoeven zorgt met foto voor ophef bij fans

Rico zijn fans zijn enorm geschrokken van deze onverwachte foto. Aangezien Rico vaak alleen typisch mannelijke foto’s deelt van zijn sport, films en zijn vriendin kwam deze foto heel koud op het dak van zijn volgers vallen. Zo reageert één volger ”Leuk hemdje, hebben ze die ook voor mannen?” en reageert een andere volger “Ik hoop dat je nog…