Rico Verhoeven krijgt weer digitaal klappen van Ben Saddik: ‘Als je deze beelden ziet’

Over een maand vind in Arnhem het grote zwaargewichttoernooi van Glory plaats, maar voor de aartsrivaal van Rico Verhoeven is vooralsnog geen plek in het rooster opgenomen. Dit tot grote ergernis van Jamal Ben Saddik zelf. Nu blijkt er echter toch een opening in de lucht te hangen.

Plekje vrij

Glory onthulde vrijdag dat Nordine Mahieddine afzegt voor de Grand Prix op 9 maart in Arnhem. Via een poll op X zocht de organisatie vervolgens naar een vervanger, waarbij de fans overduidelijk kozen voor Jamal Ben Saddik als favoriet. De mogelijkheid dat Ben Saddik meedoet zou kunnen leiden tot een confrontatie met Rico Verhoeven, de andere favoriet van het tournooi.

‘Waar wachten jullie op?’

Om duidelijk te maken dat Ben Saddik een confrontatie met Verhoeven wel ziet zitten deelde hij op Instagram beelden (zie hierboven) van hun matpartij uit 2021, waaraan de huidige kampioen een serieuze snee onder zijn oog overhield. In de…