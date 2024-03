Rico Verhoeven krijgt het zwaar aan de stok met Jamal Ben Saddik: ‘Shut the f*ck up!’

Er is een felle ruzie uitgebroken tussen Rico Verhoeven en Jamal Ben Saddik, de knuistenknokker die Rico in Arnhem een gehavend oog sloeg. Op 9 maart organiseert Glory de Grand Prix, waarbij zwaargewichten strijden om een leuke zak geld, maar Jamal is er niet bij. “Shut the f*ck up!”

Op 9 maart klimt Rico Verhoeven weer in de ring tijdens de Grand Prix van Glory. Wie er die avond tegenover hem staat? De Franse Sofian Laïdouni. En daar zijn vechtsportliefhebbers niet zo enthousiast over. Volgens hen is Sofian geen waardige opponent en zien ze de veelvoudig wereldkampioen liever matten met Jamal Ben Saddik. Wanneer kickboksfans zich afvragen waarom Jamal niet meedoet, breekt zowaar de pleuris uit tussen Rico en Jamal.

Rico kiest tegenstander

Tijdens de Grand Prix van Glory strijden op één avond acht vechters om de winst. Voor de winnaar ligt na drie succesvolle gevechten een geldprijs van 500.000 dollar klaar. Bij…