Rico Verhoeven heeft een boodschap voor zijn tegenstander

Rico Verhoeven won afgelopen weekend van tegenstander Tariq ‘Cookie’ Osaro. Een avondje sjoelen bij je schoonouders levert waarschijnlijk meer spanning op dan deze partij, maar goed, meneer heeft voor de elfde keer op rij zijn titel verdedigt. Nu heeft Rico een duidelijke boodschap voor Tariq.

Rico’s overwinning is deels te danken aan zijn ervaring en talent, maar blijkbaar ook aan mindset. Hij heeft namelijk een advies voor Osaro, die de weken in aanloop van de pot van de hoge toren blies hoe hij Rico zou gaan vermorzelen.

Sneer

Verhoeven maakt nu een sneer naar zijn tegenstander op Instagram. In een video zie je de laatste uren voorafgaand aan de partij. Daarbij schrijft hij dat hij enorm dankbaar is om na 10 maanden intense revalidatie weer in de ring te kunnen staan. Daarna haalt hij uit naar Tariq en zijn veel te grote muil: “Tegenover een tegenstander staan die grote praatjes had, maar te kort schoot wanneer het erop aankwam.”

Makkelijk

…