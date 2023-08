Rick Engelkes zet zijn hamburgerrestaurant te huur. Zie foto’s

Deze inkomsten zijn slechts een fractie van de miljoenen euro’s die hij terug moet betalen….

Acteur en theaterproducent Rick Engelkes heeft zijn hamburger restaurant in Amsterdam te huur gezet voor een vraaghuur van 1200 euro per maand. Zoals bekend moet hij 3,7 miljoen euro terugbetalen vanwege teveel ontvangen coronasteun en dat vormt deze huur slechts een druppel op de gloeiende plaat.

BURGERRESTAURANT

Rixk kocht deze bedrijfsruimte samen het appartement op de eerste verdieping in 2020 voor 470.000 euro en betaalde dit met eigen geld. Op dit moment zit er in de bedrijfsruimte een burgerrestaurant waar op trationeel Amerikaanse stijl burger worden bereid onder de naam “Dandy Burger”

HUURTERMIJN

De huurtermijn is 5 jaar plus 5 jaar mogelijke verlenging. Een terrasvergunning voor zes personen moet worden aangevraagd, maar er is reeds eerder een vergunning verstrekt. Binnen is er ruimte voor 14 gasten.

Pand is overigens in 2022 totaal…