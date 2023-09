Rick Brandsteder zet zijn appartement in Oud Zuid te koop. Zie foto’s

TV presntator Rick Bramdsteder, bekend van o.a. het programma Expeditie Robinson, heeft zijn appartement in Amsterdam Oud Zuid te koop gezet voor een vraagprijs van 920.000 euro. Hiermee kan hij een mooie winst scoren

Zelf kocht Rick het appartement, dat hij een tijdje had verhuurd, in 2007 voor een bedrag van 490.000 euro en heeft er geen hypotheek op rusten. Er gloort dus een winst van maar liefst 430.000 euro aan de horizon.

De koper krijgt een prachtig en luxe appartement met een woonoppervlakte van 106 vierkante meter. Het aantal kamers bedraagt vier, waaronder twee slaapkamers en 1 badkamer. Vanuit de woonkamer en suite heb je een prachtig uitzicht op het water.

De keuken is voorzien van alle benodigde inbouwapparatuur en beschikt ook over een kookeiland. Verder is er nog een balkon en beschik je over twee bergingen. Wellicht dat Rick nu uit gaat kijken naar een woonboot, want dat ou zijn droom zijn.