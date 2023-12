Richemont | Twijfelachtige geruchten Farfetch

De verwachting is dat de wereldwijde economie volgend jaar vertraagt of in een recessie belandt. De markt houdt er daarom rekening mee dat de sector voor luxegoederen pas na de eerste helft van 2024 echt interessant wordt. Bernstein Research denkt echter dat een herstel mogelijk eerder zal plaatsvinden omdat luxemerken sterker zijn gecorrigeerd dan de werkelijke vraag. Voor Richemont (koers 1 december: CHF 109,05) heeft Bernstein Research het advies verhoogd van ’houden’ naar ‘kopen’ en het koersdoel opwaarts bijgesteld van CHF145 naar CHF153.

Geruchten

Andere analisten wijzen op de geruchten dat Farfetch wellicht van de beurs zou gaan. Richemont sloot eerder dit jaar een deal met Farfetch om 47,5% van zijn aandelen in dochter Yoox Net-a-Porter (YNAP) te verkopen in ruil voor een…