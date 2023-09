Ricciardo langer langs de zijlijn vanwege gebroken hand

Op het circuit van Zandvoort brak Daniel Ricciardo zijn middenhandsbeentje in zijn linkerhand. Hij liet het stuur niet los op het moment van impact toen hij crashte in de Hugenholtzbocht. Ricciardo is in Barcelona geopereerd aan zijn linkerhand en kreeg daar ‘wat metaalwerk‘ in zijn linkerhand. De 34-jarige coureur uit Perth moest de Grand Prix van ItaliĆ« overslaan en werd zowel op Zandvoort als Monza vervangen door Liam Lawson. Het is nog maar de vraag of Ricciardo snel kan terugkeren, aangezien de Grand Prix van Singapore, een van de meest intensieve races van de kalender, volgende week al is.

Red Bull had Ricciardo uitgeleend aan AlphaTauri, waar hij Nyck de Vries verving. Teambaas Christian Horner zegt dat het herstel van Ricciardo volgens plan verloopt, maar hij gelooft dat de double-header van Singapore en Japan te vroeg zal komen voor de achtvoudig Grand Prix-winnaar. “Zeker in Singapore denk ik dat er geen enkele kans is dat hij er klaar voor…