Alles Over Rianne Meijer (Leeftijd, Woonplaats, Huis)

Rianne Meijer (30) is vandaag de dag een van de meest bekende influencers van Nederland. Ze heeft op Instagram maar liefst 1,5 miljoen volgers die regelmatig zowel mooie plaatjes, als grappige en realistische posts te zien krijgen. Maar wie is deze vrouw met zoveel volgers en hoe zit het met het privéleven van Rianne Meijer.

Volledige naam: Rianne Atiya-Meijer

Leeftijd van Rianne Meijer: De leeftijd van Rianne Meijer is 30

Woonplaats van Rianne Meijer: Amsterdam

Beroep: Influencer

Relatiestatus: Getrouwd met Roy Atiya

Wie is Rianne Meijer

Rianne Meijer werd geboren in Ermelo in de provincie Gelderland en groeide hier ook op. Ze groeide op in een fijn gezin met een oudere broer waar men eigenlijk altijd positief was. Haar ouders zijn tot de dag van vandaag haar rolmodellen.

Toch wist Rianne tijdens haar jeugd al dat ze meer wilde. Ze wilde haar horizon verbreden en iets van zichzelf maken. Dat ze uiteindelijk een beroemde influencer zou worden kon ze toen nog niet voor mogelijk houden.

In 2013 besloot Rianne Meijer samen met haar vriendin Jessie Jazz Vuijk naar Amsterdam te verhuizen. De twee waren op dat moment volledig blut, maar hadden grote dromen. Ze zaten in die periode urenlang met elkaar te praten op het balkon over wat ze gingen doen. Ze besloten model te worden.

Rianne Meijer in het kort

Favoriete film: The Intern

Favoriete luchtje: Chance by Chanel

Quote: Als je een plan B hebt was plan A niet goed genoeg

Favoriete eten: Vegan burger

Koken of uit eten: Uit eten of iemand anders laten koken

Favoriete band: Sean Koch

Het begin van een carrière

Beide dames hadden direct succes als model, maar voor Jessie ging het iets sneller dan voor Rianne. Twee jaar nadat de vriendinnen in Amsterdam waren komen wonen werd Jessie Miss Nederland. Dit zorgde ervoor dat haar carrière direct een vliegende start kreeg.

Jessie deed onder andere mee aan de Miss Universe verkiezing en was deelnemer van Expeditie Robinson in 2017. Ondertussen werkte Rianne Meijer op kantoor en deed daarnaast veel modellenwerk. Ze deed de financiële administratie van Models at Work en deed zelf ook wel eens een modellenklus.

Op Instagram plaatste ze regelmatig foto’s van zichzelf in bikini. Dit zorgde langzaam voor dat ze meer volgers kreeg op Instagram. Het ging toen met name om mannen, iets wat ze in het begin wel leuk vond, maar uiteindelijk koos ze ervoor om de dingen anders aan te pakken.

Rianne wordt ontdekt bij de grote modemerken

Ze ging meer foto’s plaatsen van onder andere mooie kleding en haar dagelijkse beslommeringen. Dit trok een grote schare vrouwelijke volgers. Al snel kregen ook modemerken in de gaten dat Rianne Meijer populair werd op Instagram. Je ziet haar regelmatig kleding dragen van Zara, Topshop en Urban Outfitters. Een van de campagnes waar ze overigens het meest trots op is The Love chain for Dior.

Bovendien zagen ze dat het model vooral gevolgd werd door vrouwen. De perfecte doelgroep voor modekleding. In 2017 had Rianne Meijer 80.000 volgers en kreeg ze een contract aangeboden van een kledingmerk. Ze zegde het kantoor vaarwel en ging zich volledig storten op Instagram.

Dankzij de vele deelacties op haar Instagram en herkenbare posts gingen steeds meer mensen haar volgen. Haar populariteit explodeerde in de coronaperiode. Ze was zelf zeer verbaasd over de vele mensen die haar in die periode zijn gaan volgen. Het zorgde ervoor dat Rianne Meijer nog meer haar best ging doen om creatieve posts te maken.

De kracht van Rianne Meijer

Rianne Meijer is niet alleen een mooie blonde vrouw, ze heeft ook nog eens een leuke persoonlijkheid en heeft humor. Dat is waarschijnlijk een van de redenen dat Rianne Meijer nu meer dan 1,5 miljoen volgers heeft. Haar posts hebben vaak een komische noot en zijn bovendien realistisch.

Ze geeft vaak een kijkje in haar eigen leven wat ervoor zorgt dat mensen aan haar kunnen relateren. Zo komen regelmatig haar honden Harvey en Rosie voorbij en zie je haar rustig een frietje met frietsaus van McDonald’s eten.

Rianne houdt van de gewone dingen in het leven. Zo is ze gek op het kledingmerk Zara, maar je ziet haar ook regelmatig in een sweater met een paar sneakers erop. Toch zul je haar niet zo snel zien zonder make-up en zeker niet zonder bronzer. Voordat Rianne Meijer een kindje kreeg was ze vijf dagen in de week in de sportschool te vinden en deed ze regelmatig aan yoga.

De keerzijde van werken als influencer

In een interview zegt Rianne Meijer dat het werk als influencer heel veel positieve punten heeft, maar er zijn ook minder positieve aspecten. Soms vervaagt de scheidingslijn tussen werk en privé. Zo was ze een keer een weekendje weg met haar man en ontdekte dat ze vooral bezig was met het vinden van de juiste fotomomenten.

Toen ze geen goede shots kon vinden irriteerde haar dat. Dit was voor Rianne Meijer een eyeopener. Sindsdien probeert ze meer grenzen te trekken tussen werk en privé en niet altijd met nieuwe posts of foto’s bezig te zijn.

Rianne Meijer zet zich in voor Plan International

Sinds 2023 is Rianne Meijer ambassadeur van Plan International. Ze gaat zich voor deze organisatie inzetten voor de rechten van meisjes en jonge vrouwen. Wereldwijd zijn vrouwen en meisjes nog steeds slachtoffer van seksueel geweld, besnijdenis en uithuwelijken.

Rianne sponsorde al een paar jaar kinderen via Plan International. Ze ging zich steeds meer verdiepen in het onderwerp en voelde sterk de drang om haar steentje bij te dragen. Rianne wil de schendingen van de rechten van meisjes en vrouwen aan haar volgers laten zien. Hiermee wil ze meer bewustzijn creëren.

Riane Meijers vriend

Toen Rianne Meijer 23 was zat ze een beetje te swipen op Tinder. Toen ze Roy Atiya tegenkwam swipte ze direct naar rechts. Ze besloten samen af te spreken in het Hilton hotel in Amsterdam. De vonk sloeg over en sindsdien zijn de twee onafscheidelijk. Rianne begon toen net een beetje bekend te worden op Instagram. Dat was in het begin wel een beetje raar, maar hij wende er snel aan en is nu ook regelmatig op haar Instagram te zien.

Rianne Meijer is getrouwd

Vijf jaar nadat de twee elkaar ontmoetten nam Roy haar weer mee naar het Hilton hotel in Amsterdam. Hier ging hij op zijn knie en vroeg Rianne Meijers ten huwelijk. Ze zei volmondig “ja”.

Rianne Meijer is in 2022 in Italië in het huwelijksbootje gestapt met haar vriend Roy. Ze nam Roys achternaam, Atiya, aan. Een paar jaar eerder vertelde ze in een interview al dat trouwen in Italië haar droom was. Die droom is nu dus in vervulling gekomen. Op de Instagram-pagina van Riana Meijer kun je de prachtige plaatjes van het huwelijk van Rianne en Roy in Toscane bewonderen.

Kleine genietmomentjes en lichte irritaties

Rianne Meijer geniet samen met haar man van de kleine geluksmomentjes. Vroeger was dat wandelen met de honden en samen lekker eten. Tegenwoordig beleven ze die momentjes met hun kindje.

Het is overigens niet altijd rozengeur en maneschijn in huize Atiya. Rianne zegt dat haar bloed gaat koken als Roy alle spullen voor gaming, zoals de controller en koptelefoon, gewoon laat liggen op de bank als hij iets anders gaat doen. “Ruim gewoon je spullen even op.”

Rianne Meijer is moeder geworden

In november 2023 beviel Rianne Meijer van een kerngezonde zoon met de naam George. Rianne en Roy wilden al een paar jaar een gezin stichten. Helaas verliep het iets anders dan de twee voor ogen hadden. Rianne Meijer kreeg twee keer een miskraam.

Over een van de miskramen zegt Rianne in een interview dat ze al snel wist dat ze zwanger was. Toen ze zes weken zwanger was kreeg Rianne Meijer een miskraam. Ze deelde haar verhaal op Instagram, iets wat haar veel steun gaf omdat veel andere vrouwen die ook een miskraam hadden gehad haar een hart onder de riem staken.

De woonplaats en het huis van Rianne Meijer

Sinds 2013 is de woonplaats van Rianne Meijer Amsterdam. Sinds ze in onze hoofdstad is gaan wonen heeft ze nooit meer de behoefte gehad om te vertrekken. Samen met haar man Roy en hun kindje wonen ze in een appartement in Amsterdam.

Het huis van Rianne Meijer had wel een beetje aandacht nodig, maar met behulp van de juiste mensen kregen ze het voor elkaar. Rianne Meijer had zelf al een paar Interieurideeën en een paar items aangekozen. Onder andere met behulp van Pinterest.

Toen is ze naar een interieur adviesbureau gestapt en zij zorgden ervoor dat al haar ideeën samen kwamen tot een mooi geheel. Het mooiste in Riannes huis vind ze de keuken. Daar is ze heel trots op. Je zult in het huis van Rianne Meijer overigens bijna altijd bloemen zien. Ze vindt dat bloemen heel veel toevoegen en zorgen voor kleur en gezelligheid.

Veelgestelde vragen over Rianne Meijer

We kregen veel vragen binnen over Rianne Meijer. We hebben de meest gestelde vragen hier voor je verzameld met de antwoorden.

Wat is de leeftijd van Rianne Meijer?

De leeftijd van Rianne Meijer is 30. Ze werd geboren in het Gelderse plaatsje Ermelo waar ze ook opgroeide.

Wat is de woonplaats van Rianne Meijer?

Ria