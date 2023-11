Rheinmetall | Omzet- en margedoelstellingen aanscherpen

Twee weken na de publicatie van de derdekwartaalcijfers organiseerde defensieconcern Rheinmetall deze week zijn beleggersdag. Daarin maakten de Duitsers bekend in 2026 een omzet van €13-14 mrd te willen behalen, 68-82% meer dan de €7,7 mrd die ik voor dit jaar verwacht. De omzet moet bovendien veel winstgevender worden. Voor 2026 stelt Rheinmetall een operationele winstmarge van meer dan 15% in het vooruitzicht, duidelijk hoger dan de voor dit jaar verwachte 12%.



Deze doelstellingen moeten vooral door de defensie-activiteiten worden bereikt. Rheinmetall heeft de divisies wat herschikt waardoor de civiele activiteiten – het bedrijf is met de productie van motoronderdelen toeleverancier van de auto-industrie – bij…